***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
05.05.2023 13:33
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
Yeni Unvan
Azimut Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
05/05/2023
Açıklamalar
Ünvan Değişikliği Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147272
BIST
14:534.431
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -53,03
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.405
14:5319,4976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0287
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
14:5321,4967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0337
|Açılış
|: 22,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
14:531.275,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -9,17
|Açılış
|: 1.275,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.275,28
BIST En Aktif Hisseler14:51
|HURGZ
|4,40
|3.214.402
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,06
|11.500.653
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|157.008.835
|% 9,93
|
|SELVA
|9,43
|85.970.013
|% 9,78
|
|CANTE
|18,05
|131.973.426
|% 9,37
|
|GRTRK
|28,02
|941.766.459
|% -9,96
|
|PAMEL
|148,80
|63.109.539
|% -8,15
|
|RUBNS
|18,96
|26.093.882
|% -7,96
|
|EMKEL
|5,93
|58.611.171
|% -7,92
|
|KOPOL
|37,30
|353.755.061
|% -6,84
|
|ASTOR
|47,44
|1.805.967.363
|% 4,96
|
|EUPWR
|73,65
|1.605.660.447
|% -5,27
|
|THYAO
|125,90
|1.408.818.798
|% -1,41
|
|KOZAL
|16,81
|1.262.108.299
|% 0,66
|
|GUBRF
|218,80
|1.193.308.433
|% 3,31
|
|EKGYO
|5,39
|474.763.322
|% -1,64
|
|KOZAL
|16,81
|1.262.108.299
|% 0,66
|
|ISCTR
|10,64
|636.856.310
|% -0,09
|
|YKBNK
|9,28
|515.026.302
|% -0,64
|
|ASTOR
|47,44
|1.805.967.363
|% 4,96
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4915
|19,4956
|% 0,14
|
|Euro
|21,4817
|21,4900
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,4950
|24,6178
|% 0,27
|
|Frank
|21,7604
|21,8915
|% -0,70
|
|Riyal
|5,1832
|5,2092
|% 0,05
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|-13,47
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|-9,62
|
|Cumhuriyet
|9.152
|9.291
|-40,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.496
|4.578
|-51,00
|
|Çeyrek
|2.227
|2.275
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|16,19
|16,21
|-0,12
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|1,89
|