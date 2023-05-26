***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
26.05.2023 18:29
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
AZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST ÖZEL FON
Yeni Unvan
AZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST (TL) ÖZEL FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
26/05/2023
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon 'a bağlı Azimut Portföy İnan Serbest Özel Fon'un ünvanı Azimut Portföy İnan Serbest (TL) Özel Fon olarak değişmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154187
BIST
18:004.581
En Düşük
|Değişim
|: 3,45%
|| 152,68
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.437
En Yüksek
4.605
18:0019,9719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0440
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
18:0021,3897
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0382
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3427
18:001.246,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,91
|Açılış
|: 1.247,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ADEL
|109,50
|29.261.440
|% 9,99
|
|KLRHO
|30,48
|200.628.919
|% 9,96
|
|ENSRI
|9,50
|37.319.928
|% 9,95
|
|TMSN
|51,00
|136.674.596
|% 9,91
|
|MARTI
|3,00
|33.500.560
|% 9,89
|
|SAMAT
|19,01
|276.737.917
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|228.505
|% -9,97
|
|CANTE
|23,08
|354.937.615
|% -5,41
|
|LIDER
|73,40
|51.503.272
|% -3,99
|
|OYAYO
|10,53
|18.833.629
|% -2,86
|
|THYAO
|142,30
|7.796.653.740
|% 6,11
|
|ASELS
|43,74
|2.615.452.904
|% 8,70
|
|EKGYO
|7,04
|2.520.740.086
|% 8,98
|
|SASA
|50,25
|2.508.925.790
|% 3,35
|
|AKBNK
|14,51
|2.213.507.642
|% 1,47
|
|EKGYO
|7,04
|2.520.740.086
|% 8,98
|
|ISCTR
|10,54
|2.008.788.094
|% 1,15
|
|AKBNK
|14,51
|2.213.507.642
|% 1,47
|
|YKBNK
|9,16
|1.228.978.760
|% 1,55
|
|KOZAL
|19,69
|2.179.001.367
|% 4,51
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9678
|19,9719
|% 0,22
|
|Euro
|21,3818
|21,3897
|% -0,18
|
|Sterlin
|24,5455
|24,6686
|% 0,23
|
|Frank
|21,9320
|22,0641
|% 0,06
|
|Riyal
|5,3100
|5,3366
|% 0,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|1,67
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|3,14
|
|Cumhuriyet
|9.260
|9.400
|97,00
|
|Tam
|9.213
|9.465
|82,76
|
|Yarım
|4.479
|4.704
|122,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.338
|47,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|14,84
|14,86
|0,28
|
|B. Petrol
|76,98
|76,98
|0,72
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59PGSUS
Yüzde 6.52 oranında artışla 433.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 829, 955 adet işlem
-
17:58KZBGY
Yüzde 9.06 oranında artışla 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 189, 661 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 576 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 51, 786.00 milyon TL de
-
17:57ENSRI
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 660, 535 adet işlem
-
17:56PGSUS
Yüzde 6.37 oranında artışla 432.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 822, 073 adet işlem