***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturBildirim İçeriğiEski UnvanAZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST ÖZEL FONYeni UnvanAZİMUT PORTFÖY İNAN SERBEST (TL) ÖZEL FONUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi26/05/2023AçıklamalarKurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon 'a bağlı Azimut Portföy İnan Serbest Özel Fon'un ünvanı Azimut Portföy İnan Serbest (TL) Özel Fon olarak değişmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154187BIST