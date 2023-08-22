***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
22.08.2023 15:55
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Azimut Portföy ADemir Serbest Özel Fon
Yeni Unvan
Azimut Portföy ADemir Serbest (TL) Özel Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
21/08/2023
Açıklamalar
Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188264
BIST
'
17:007.715
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -82,03
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.691
En Yüksek
7.903
17:0027,2013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0592
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
17:0029,5391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0610
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
17:001.654,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,73
|Açılış
|: 1.654,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler16:58
|ATAGY
|9,24
|52.406.337
|% 10,00
|
|PKENT
|150,70
|95.412.509
|% 10,00
|
|NETAS
|47,32
|18.249.858
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|3.185.964
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.372.630
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|19.472.915
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,26
|176.178.948
|% -9,83
|
|HKTM
|74,30
|307.945.690
|% -9,28
|
|RUBNS
|38,70
|433.168.646
|% -8,90
|
|TUPRS
|141,00
|12.129.617.483
|% 0,93
|
|THYAO
|254,30
|10.031.171.533
|% -1,81
|
|EREGL
|44,42
|6.528.692.365
|% -1,29
|
|TCELL
|59,05
|5.739.595.100
|% 3,87
|
|KOZAL
|27,18
|4.376.936.340
|% 2,57
|
|YKBNK
|15,30
|4.313.549.173
|% -4,43
|
|ZOREN
|4,98
|1.273.719.308
|% 0,40
|
|EKGYO
|8,80
|2.238.415.429
|% -2,55
|
|SKBNK
|3,96
|971.826.909
|% -1,98
|
|ODAS
|12,58
|2.333.725.783
|% 2,03
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1935
|27,2076
|% 0,24
|
|Euro
|29,5276
|29,5431
|% -0,19
|
|Sterlin
|34,4906
|34,6636
|% -0,09
|
|Frank
|30,7609
|30,9462
|% -0,04
|
|Riyal
|7,2291
|7,2654
|% 0,20
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-2,21
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|11.426
|11.598
|55,00
|
|Tam
|11.168
|11.249
|3,00
|
|Yarım
|5.601
|5.650
|1,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.825
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,29
|20,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,07
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:13AVTUR
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 046 adet işlem
-
17:12ELITE
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 29.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 346, 541 adet işlem
-
17:11GZNMI
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 24.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 771, 476 adet işlem
-
17:10KTLEV
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 498, 636 adet işlem
-
17:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, HEKTS, KRDMD