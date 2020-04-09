***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.04.2020 18:47
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Kurucusu olduğumuz Azımut Portföy Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı Azimut Portföy Saray Serbest Fon ‘un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 03.04.2020 tarih ve 12233903- 305.04-E.3878 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
SPK Onay Yazısı ile İzahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837036
BIST
18:0595.834
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 2.609,22
|Açılış
|: 94.275
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|Önceki Kapanış
|: 93.225
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18:056,6511
En Yüksek
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|: -1,78%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 358,13
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362,37
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|69.719.031
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,07
|505.296.645
|% 10,00
|
|BURVA
|17,93
|3.350.522
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.276.703
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|9.160.540
|% 10,00
|
|KERVN
|0,37
|501.369
|% -7,50
|
|ORMA
|3,39
|35.845
|% -5,31
|
|IHEVA
|2,52
|96.566.456
|% -5,26
|
|INFO
|5,42
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|% -4,91
|
|TDGYO
|2,69
|4.749.740
|% -4,61
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 7,88
|
|THYAO
|9,74
|990.690.118
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 4,37
|
|ASELS
|25,18
|893.663.011
|% 0,72
|
|PGSUS
|46,68
|707.732.002
|% 9,32
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 4,37
|
|YKBNK
|2,03
|690.301.392
|% 7,41
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 7,88
|
|TSKB
|0,97
|127.365.210
|% 4,30
|
|ECILC
|4,52
|600.137.275
|% 5,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2400
|8,2813
|% -1,40
|
|Frank
|6,8437
|6,8849
|% -1,30
|
|Riyal
|1,7600
|1,7688
|% -1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.686
|40,03
|
|Altın Gr.
|360
|360
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,46
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,04
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|B. Petrol
|33,65
|33,65
|0,81
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