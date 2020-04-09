***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Azımut Portföy Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı Azimut Portföy Saray Serbest Fon ‘un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 03.04.2020 tarih ve 12233903- 305.04-E.3878 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .SPK Onay Yazısı ile İzahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837036BIST