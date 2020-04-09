***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarAzımut Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fon ‘un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 03.04.2020 tarih ve 12233903- 305.04-E.3898 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .SPK onay yazısı ve Para Piyasası Şemsiye Fon İçtüzüğü ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837037BIST