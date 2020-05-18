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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

18.05.2020 11:07
GÜNCEL HABERLER


Kurucusu ve Yönetici olduğumuz  "Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Sinema TV Girişim Sermayesi Yatırım Fonu "   ihraç belgesinin " Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar " başlıklı maddesinde yapılacak değişikliklere ilişkin  talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2020  tarih 12233903-320.04-E.4932 sayılı  yazısı ile uygun  görülmüştür.
 Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış   "  Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Sinema TV Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Güncel İhraç Belgesi "  ve  "Kurul  onay yazısı"   ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845693


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Yarım 1.251 1.272 8,30  
Çeyrek 625 636 4,10  
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