***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









Kurucusu ve Yönetici olduğumuz "Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Sinema TV Girişim Sermayesi Yatırım Fonu " ihraç belgesinin " Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar " başlıklı maddesinde yapılacak değişikliklere ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2020 tarih 12233903-320.04-E.4932 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış " Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Sinema TV Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Güncel İhraç Belgesi " ve "Kurul onay yazısı" ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845693BIST