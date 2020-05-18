***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.05.2020 11:07
Kurucusu ve Yönetici olduğumuz "Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Sinema TV Girişim Sermayesi Yatırım Fonu " ihraç belgesinin " Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar " başlıklı maddesinde yapılacak değişikliklere ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2020 tarih 12233903-320.04-E.4932 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış " Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Sinema TV Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Güncel İhraç Belgesi " ve "Kurul onay yazısı" ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845693
BIST
15:24101.742
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 1.973,98
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
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101.891
En Düşük
100.897
15:246,8592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8998
En Düşük
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15:247,4362
En Yüksek
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|: -0,29%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 387,36
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|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
384,45
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|55.554.589
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.200.670
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.378.579
|% 10,00
|
|RALYH
|10,89
|1.233.039
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|800.075
|% 10,00
|
|TACTR
|7,29
|211.818
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|56.970.651
|% -9,99
|
|YBTAS
|7.785,50
|249.452
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|554.084
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|164.254
|% -9,99
|
|SASA
|10,78
|953.015.644
|% 6,31
|
|ALKIM
|12,94
|704.346.986
|% -8,87
|
|THYAO
|10,86
|656.159.905
|% 2,65
|
|GARAN
|7,81
|541.049.870
|% 1,43
|
|PGSUS
|54,20
|441.912.918
|% 6,48
|
|EKGYO
|1,30
|190.849.411
|% 4,00
|
|CEMAS
|1,11
|130.384.033
|% 4,72
|
|ISFIN
|4,08
|435.251.282
|% 4,62
|
|KARSN
|1,79
|179.904.743
|% 4,07
|
|SASA
|10,78
|953.015.644
|% 6,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3273
|8,3691
|% -0,04
|
|Frank
|7,0412
|7,0836
|% -0,47
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% -0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|13,06
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.490
|2.536
|16,60
|
|Tam
|2.563
|2.602
|17,00
|
|Yarım
|1.251
|1.272
|8,30
|
|Çeyrek
|625
|636
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,13
|
|B. Petrol
|34,49
|34,49
|1,99
|