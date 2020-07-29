***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Kurucusu olduğumuz Azımut Portföy Para Piyasası Şemsiye Fon ‘a bağlı Azimut Portföy Para Piyasası Fonu ‘nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 27.07.2020 tarih ve 12233903- 305.01.01-7698 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Fon izahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır. "http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863381BIST