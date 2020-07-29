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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

29.07.2020 15:45
GÜNCEL HABERLER



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

     "Kurucusu  olduğumuz  Azımut Portföy Para Piyasası Şemsiye Fon ‘a bağlı     Azimut Portföy Para Piyasası Fonu  ‘nun kuruluşuna     izin verilmesi   talebi ile  Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve  27.07.2020   tarih  ve 12233903- 305.01.01-7698   sayılı yazısı ile tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir .
 
 Fon izahnamesi  ve Yatırımcı Bilgi Formu   ekte   yer  almaktadır.  "    




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863381


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BURVA 78,10 16.237.141 % 10,00  
IHYAY 1,43 135.785.444 % 10,00  
KRGYO 6,05 43.792.025 % 10,00  
VKFYO 11,88 15.645.823 % 10,00  
PKENT 867,90 2.709.584 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0282 9,0735 % 1,02  
Frank 7,5821 7,6277 % 0,81  
Riyal 1,8537 1,8630 % 0,62  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.954 -4,88  
Altın Gr. 438 438 1,01  
Cumhuriyet 2.872 2.905 9,20  
Tam 2.959 2.996 18,40  
Yarım 1.436 1.458 4,60  
Çeyrek 720 730 2,30  
Gümüş.Ons 24,19 24,23 -0,19  
Gümüş Gr. 5,41 5,42 -0,03  
B. Petrol 43,93 43,93 0,32  
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