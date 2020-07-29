***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.07.2020 15:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
"Kurucusu olduğumuz Azımut Portföy Para Piyasası Şemsiye Fon ‘a bağlı Azimut Portföy Para Piyasası Fonu ‘nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 27.07.2020 tarih ve 12233903- 305.01.01-7698 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır. "
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863381
BIST
17:071.132
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -20,98
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:076,9773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0434
|Açılış
|: 7,0730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:078,2274
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0919
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2323
En Düşük
8,1145
17:07437,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,77
|Açılış
|: 437,64
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|16.237.141
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|135.785.444
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|43.792.025
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|15.645.823
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|2.709.584
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.522.517
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|EGCEY
|0,93
|371.491
|% -8,82
|
|BMELK
|6,22
|14.925
|% -8,39
|
|IHLGM
|1,68
|353.017.997
|% 0,00
|
|ODAS
|2,48
|292.141.698
|% -1,59
|
|ADESE
|2,13
|206.931.381
|% 2,40
|
|HDFGS
|3,65
|150.854.476
|% 9,61
|
|YKSLN
|16,50
|114.412.062
|% 2,23
|
|IHLGM
|1,68
|353.017.997
|% 0,00
|
|ODAS
|2,48
|292.141.698
|% -1,59
|
|ADESE
|2,13
|206.931.381
|% 2,40
|
|HDFGS
|3,65
|150.854.476
|% 9,61
|
|HLGYO
|2,34
|85.539.731
|% -0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0282
|9,0735
|% 1,02
|
|Frank
|7,5821
|7,6277
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8537
|1,8630
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-4,88
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.872
|2.905
|9,20
|
|Tam
|2.959
|2.996
|18,40
|
|Yarım
|1.436
|1.458
|4,60
|
|Çeyrek
|720
|730
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,93
|43,93
|0,32
|