***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Azimut Portföy Çınar Serbest Özel Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 08/09/2020 tarih ve 12233903- 305.04-9060 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştirDeğişiklikler 10.09.2020 tarihi itibari ile geçerlidirSPK tarafından onaylanan "İzahname tadil metni" ve güncel " Fon izahnamesi" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874432BIST