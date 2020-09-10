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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

10.09.2020 16:59
GÜNCEL HABERLER



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Kurucusu  olduğumuz   Azimut  Portföy  Çınar  Serbest Özel  Fon    izahnamesinin  muhtelif maddelerinde yapılacak  değişikliklere  izin verilmesi   talebi ile  Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve  08/09/2020   tarih  ve 12233903- 305.04-9060  sayılı yazısı ile tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir
Değişiklikler   10.09.2020    tarihi itibari ile  geçerlidir
SPK    tarafından    onaylanan  "İzahname tadil metni"    ve   güncel  " Fon izahnamesi"    ekte   yer  almaktadır.      
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874432


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