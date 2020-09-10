***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.09.2020 16:59
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Çınar Serbest Özel Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 08/09/2020 tarih ve 12233903- 305.04-9060 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir
Değişiklikler 10.09.2020 tarihi itibari ile geçerlidir
SPK tarafından onaylanan "İzahname tadil metni" ve güncel " Fon izahnamesi" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874432
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.106
En Düşük
1.094
18:057,4502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0347
|Açılış
|: 7,4670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4147
18:058,8427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
18:05467,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,07
|Açılış
|: 468,01
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
470,93
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|11,33
|5.336.564
|% 10,00
|
|JANTS
|141,90
|74.603.005
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|7.572.192
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|2.577.727
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,82
|172.743.046
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|31.514.450
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,98
|496.327.937
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% -9,92
|
|DIRIT
|2,38
|1.980.977
|% -9,85
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% -5,54
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 1,04
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% -5,88
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% -9,92
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% -5,54
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% -5,88
|
|ALBRK
|1,50
|413.357.729
|% 2,74
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 1,04
|
|SKBNK
|1,51
|318.727.203
|% 9,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4459
|7,4521
|% -0,44
|
|Euro
|8,8285
|8,8392
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,5178
|9,5655
|% -1,96
|
|Frank
|8,1704
|8,2197
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9804
|1,9903
|% -0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|6,99
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|8,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|10,60
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|5,13
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,32
|40,32
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, HALKB, SODA
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 08 artarak (% 0.11 ) 1, 010
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, BALAT, ISBIR, MMCAS, COSMO, YBTAS, ARTI, YONGA, KSTUR, EMNIS
-
17:58
EMNIS, RTALB, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ETILR, GUSGR, FENER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında