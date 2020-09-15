***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.09.2020 09:52
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı Azimut Portföy 8.0 Serbest Fon ‘un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 14.09.2020 tarih ve 12233903- 305.01.01-9207 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875048
BIST
10:091.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,83
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.113
En Düşük
1.111
10:097,4827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:098,9016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0140
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:09472,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,10
|Açılış
|: 472,87
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:07
|CRFSA
|12,32
|2.350.077
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|SUMAS
|30,20
|62.393
|% 9,98
|
|LKMNH
|11,66
|11.445.851
|% -9,96
|
|RODRG
|3,50
|233.713
|% -8,62
|
|ETILR
|3,35
|155.259
|% -2,90
|
|ORMA
|10,09
|18.909
|% -2,51
|
|SANFM
|6,90
|165.310
|% -2,40
|
|EKGYO
|1,86
|41.025.625
|% 1,64
|
|CEMAS
|1,61
|26.981.483
|% 2,55
|
|JANTS
|185,00
|14.640.547
|% 7,81
|
|ODAS
|2,65
|13.919.395
|% 0,76
|
|DNISI
|7,50
|11.793.848
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|41.025.625
|% 1,64
|
|CEMAS
|1,61
|26.981.483
|% 2,55
|
|ODAS
|2,65
|13.919.395
|% 0,76
|
|IHYAY
|1,21
|4.806.253
|% -0,82
|
|HLGYO
|2,28
|5.868.085
|% 0,88
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4758
|7,4805
|% -0,05
|
|Euro
|8,8921
|8,9023
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,5950
|9,6431
|% 0,12
|
|Frank
|8,2245
|8,2740
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9895
|1,9995
|% 0,03
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|8,33
|
|Altın Gr.
|472
|472
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,36
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,05
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-0,06
|