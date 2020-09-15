Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

15.09.2020 09:52
GÜNCEL HABERLER



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Azimut Portföy Serbest  Şemsiye Fon ‘a bağlı  Azimut Portföy 8.0  Serbest Fon ‘un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 14.09.2020  tarih ve 12233903- 305.01.01-9207 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.
Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875048


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:091.113
Değişim :  0,53% |  5,83
Açılış :  1.111  
Önceki Kapanış :  1.107  
En Yüksek
1.113 En Düşük
1.111
BIST En Aktif Hisseler10:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 12,32 2.350.077 % 10,00  
YBTAS 11.147,00 278.675 % 10,00  
TKURU 443,50 470.554 % 10,00  
TACTR 8,36 590.199 % 10,00  
SUMAS 30,20 62.393 % 9,98  
daha fazla
10:07 Alış Satış %  
Dolar 7,4758 7,4805 % -0,05  
Euro 8,8921 8,9023 % 0,17  
Sterlin 9,5950 9,6431 % 0,12  
Frank 8,2245 8,2740 % 0,24  
Riyal 1,9895 1,9995 % 0,03  
daha fazla
10:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.965 1.965 8,33  
Altın Gr. 472 472 1,65  
Cumhuriyet 3.126 3.173 28,00  
Tam 3.111 3.188 25,51  
Yarım 1.504 1.542 12,34  
Çeyrek 754 771 6,17  
Gümüş.Ons 27,34 27,36 0,24  
Gümüş Gr. 6,57 6,58 0,05  
B. Petrol 39,55 39,55 -0,06  
Seans Raporu 10:07
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru