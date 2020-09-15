***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.09.2020 09:57
ı Azimut Portföy 9.0 Serbest Fon‘un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 14.09.2020 tarih ve 12233903- 305.01.01-9207 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir
Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875050
BIST
10:321.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.115
En Düşük
1.111
10:327,4917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0075
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:328,9010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0134
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:32472,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,96
|Açılış
|: 472,74
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:30
|CRFSA
|12,32
|2.586.596
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|811.210
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|39.371.369
|% -9,99
|
|METUR
|5,42
|614.565
|% -9,67
|
|RODRG
|3,50
|233.713
|% -8,62
|
|TSPOR
|5,05
|12.653.224
|% -7,85
|
|KRDMD
|3,13
|317.323.510
|% -0,63
|
|SISE
|6,40
|186.616.634
|% -0,47
|
|VAKKO
|6,51
|72.727.593
|% 5,17
|
|PETKM
|4,32
|65.875.194
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,47
|61.008.510
|% 1,38
|
|KRDMD
|3,13
|317.323.510
|% -0,63
|
|IHLAS
|1,07
|46.821.342
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,47
|61.008.510
|% 1,38
|
|SISE
|6,40
|186.616.634
|% -0,47
|
|EKGYO
|1,85
|52.790.241
|% 1,09
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4899
|7,4924
|% 0,11
|
|Euro
|8,8977
|8,9050
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,5938
|9,6419
|% 0,11
|
|Frank
|8,2293
|8,2788
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9888
|1,9988
|% -0,01
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|8,04
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,05
|
|B. Petrol
|39,59
|39,59
|-0,02
|