***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









ı Azimut Portföy 9.0 Serbest Fon‘un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 14.09.2020 tarih ve 12233903- 305.01.01-9207 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştirFon İzahnamesi ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875050BIST