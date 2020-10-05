***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.10.2020 18:53
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
"Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı Azimut Portföy İvme Serbest Fon ‘un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 01.10.2020 tarih ve 12233903- 305.01.01-9910 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır. "
Kamuoyuna duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878305
BIST
18:051.161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 15,68
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.161
En Düşük
1.151
18:057,7675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7675
En Düşük
7,7491
18:059,1556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0067
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1556
En Düşük
9,1297
18:05477,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,96
|Açılış
|: 477,84
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
478,80
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGCYO
|1,43
|596.518
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,15
|14.911.301
|% 10,00
|
|FORMT
|4,40
|32.723.039
|% 10,00
|
|ITTFH
|5,72
|138.026.669
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.976,80
|1.917.773
|% 10,00
|
|YONGA
|39,60
|5.339.362
|% -10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.328.096
|% -10,00
|
|KAPLM
|17,51
|1.952.514
|% -9,88
|
|RODRG
|10,53
|5.774.316
|% -9,15
|
|AKFGY
|4,00
|20.442.533
|% -5,44
|
|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
|
|ASELS
|18,70
|882.611.715
|% 1,63
|
|GARAN
|7,18
|764.855.956
|% 0,98
|
|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
|
|THYAO
|10,68
|560.865.222
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,50
|695.280.422
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,77
|349.248.173
|% 1,72
|
|SISE
|7,02
|1.349.780.814
|% -0,28
|
|GSDHO
|2,24
|374.298.109
|% 5,16
|
|ODAS
|3,02
|432.657.005
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7593
|7,7675
|% 0,04
|
|Euro
|9,1406
|9,1556
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,0479
|10,0983
|% 0,41
|
|Frank
|8,4497
|8,5006
|% 0,67
|
|Riyal
|2,0639
|2,0742
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|0,06
|
|Altın Gr.
|478
|478
|3,97
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,17
|
|B. Petrol
|41,52
|41,52
|2,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 158 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 13, 753.00 milyon TL de
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17:59INFO
Yüzde 9.63 oranında artışla 10.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 309, 171 adet işlem
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17:58POLHO
Yüzde 4.39 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 350, 617 adet işlem
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17:57RYSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 556, 895 adet işlem
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17:56IDEAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 605 adet işlem