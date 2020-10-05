***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAçıklamalar"Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı Azimut Portföy İvme Serbest Fon ‘un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 01.10.2020 tarih ve 12233903- 305.01.01-9910 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır. "Kamuoyuna duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878305BIST