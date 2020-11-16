***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.11.2020 18:28
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
"Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı "Azimut Portföy Yonca Serbest Özel Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 13.11.2020 tarih ve
12233903-305.01.01-11497
sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir ."
Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır. "
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888753
BIST
18:051.293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.291
18:057,7194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0390
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
18:059,1527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0653
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
18:05468,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,44
|Açılış
|: 468,78
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|9,35
|142.997.981
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|2.099.988
|% 10,00
|
|KENT
|324,50
|8.628.590
|% 10,00
|
|DAGI
|8,80
|111.279.288
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,57
|5.124.925
|% 10,00
|
|UZERB
|29,20
|465.331
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|895.900
|% -9,99
|
|EUYO
|6,99
|1.185.944
|% -9,92
|
|GENTS
|4,95
|79.569.233
|% -7,48
|
|CMENT
|33,60
|5.257.151
|% -6,67
|
|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
|
|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
|
|PGSUS
|56,40
|1.243.320.171
|% 2,83
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|EKGYO
|1,89
|379.645.250
|% -0,53
|
|ODAS
|3,48
|681.119.214
|% 0,29
|
|ITTFH
|2,44
|300.918.740
|% 7,49
|
|ALBRK
|1,76
|219.756.637
|% 0,00
|
|HALKB
|5,42
|463.402.175
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7158
|7,7194
|% 0,51
|
|Euro
|9,1373
|9,1527
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,1406
|10,1915
|% 0,37
|
|Frank
|8,4218
|8,4726
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0512
|2,0615
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|1,21
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,59
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,02
|
|B. Petrol
|44,36
|44,36
|1,58
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
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17:58CRDFA
Yüzde 6.40 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 282 adet işlem
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17:57TEKTU
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 971, 304 adet işlem
-
17:56DERAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 396 adet işlem
-
17:55BURVA
Yüzde 5.42 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 603 adet işlem