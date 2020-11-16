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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

16.11.2020 18:28
GÜNCEL HABERLER



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

    
"Kurucusu  olduğumuz  Azimut Portföy Serbest  Şemsiye Fon ‘a   bağlı    "Azimut  Portföy  Yonca  Serbest Özel  Fon"  un  kuruluşuna   izin verilmesi   talebi ile  Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve  13.11.2020   tarih  ve   
12233903-305.01.01-11497 
sayılı onay  yazısı   ile tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir ."
 Fon İzahnamesi    ekte   yer  almaktadır.  "    




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888753


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