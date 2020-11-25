***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.11.2020 16:32
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
"Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı "Azimut Portföy 11.0 Serbest Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 25 .11.2020 tarih ve E-12233903-305.01.01-11918 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır. "
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889961
BIST
17:451.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,00
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:457,9901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0153
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:459,5131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0113
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:45466,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,85
|Açılış
|: 466,05
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:45
|BANVT
|27,50
|15.535.286
|% 10,00
|
|KLMSN
|20,68
|307.749.549
|% 10,00
|
|BURVA
|62,70
|6.688.838
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.636.474
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.088.623
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|12,01
|4.166.432.054
|% 1,52
|
|KRDMD
|5,18
|3.753.989.954
|% 5,28
|
|GARAN
|9,09
|3.164.076.435
|% 0,44
|
|TSKB
|2,75
|1.303.269.811
|% 5,36
|
|TUPRS
|92,50
|1.209.220.005
|% 2,66
|
|KRDMD
|5,18
|3.753.989.954
|% 5,28
|
|TSKB
|2,75
|1.303.269.811
|% 5,36
|
|EKGYO
|2,08
|793.544.340
|% -1,89
|
|YKBNK
|3,00
|1.127.680.485
|% 1,01
|
|GARAN
|9,09
|3.164.076.435
|% 0,44
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9786
|7,9901
|% -0,19
|
|Euro
|9,5003
|9,5131
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,6218
|10,6751
|% -0,39
|
|Frank
|8,7357
|8,7883
|% -0,17
|
|Riyal
|2,1220
|2,1327
|% -0,28
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|6,43
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,65
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,04
|
|B. Petrol
|48,17
|48,17
|0,39
|
Seans Raporu
17:45
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