***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.11.2020 16:32
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
"Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı "Azimut Portföy 10.0 Serbest Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 25 .11.2020 tarih ve E-12233903-305.01.01-11918 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır. "
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889962
BIST
17:151.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,18
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:157,9842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0212
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:159,5000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0244
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:15465,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,53
|Açılış
|: 465,74
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:13
|RODRG
|14,08
|2.623.999
|% 10,00
|
|BURVA
|62,70
|6.676.423
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|60.199.294
|% 9,99
|
|EGPRO
|24,22
|90.335.354
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|21.864.442
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|11,95
|3.839.676.142
|% 1,01
|
|KRDMD
|5,08
|3.206.071.047
|% 3,25
|
|GARAN
|9,11
|2.985.713.282
|% 0,66
|
|TSKB
|2,73
|1.185.301.904
|% 4,60
|
|TUPRS
|92,25
|1.167.175.046
|% 2,39
|
|KRDMD
|5,08
|3.206.071.047
|% 3,25
|
|TSKB
|2,73
|1.185.301.904
|% 4,60
|
|YKBNK
|3,00
|1.091.610.642
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,08
|747.951.583
|% -1,89
|
|GARAN
|9,11
|2.985.713.282
|% 0,66
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9805
|7,9830
|% -0,28
|
|Euro
|9,4928
|9,4983
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,6333
|10,6867
|% -0,28
|
|Frank
|8,7423
|8,7950
|% -0,09
|
|Riyal
|2,1244
|2,1350
|% -0,17
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|5,02
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.144
|19,00
|
|Tam
|3.082
|3.160
|20,56
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|9,95
|
|Çeyrek
|747
|764
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|0,03
|
|B. Petrol
|48,29
|48,29
|0,51
|
Seans Raporu
17:13
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-
17:24BANVT
Yüzde 7.52 oranında artışla 26.88 lira fiyatla işlem gören hissede 478, 783 adet işlem
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17:23TSKB
Yüzde 4.60 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 439, 245, 405 adet işlem
-
17:21XU100
Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 31, 370.00 milyon TL de
-
17:21ISYAT
Yüzde 5.88 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 551, 013 adet işlem
-
17:18AEFES
Yüzde 4.69 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 034, 377 adet işlem