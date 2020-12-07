***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.12.2020 10:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz " Azimut Portföy 8.0 Serbest Fon" izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 05/11/2020 tarih ve 12233903- 305.04-11202 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 07 Aralık 2020 dir.
SPK tarafından onaylanan izahname tadil metni ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891622
BIST
14:351.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,14
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
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1.337
En Düşük
1.326
14:357,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0349
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
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7,8731
En Düşük
7,7937
14:359,5033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
|: 9,4750
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|Önceki Kapanış
|: 9,4650
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9,5420
En Düşük
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14:35461,80
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 461,80
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|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:33
|KRVGD
|10,89
|326.297
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|573.186.106
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|YAPRK
|39,26
|1.945.423
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|84,00
|17.509.273
|% -6,93
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PKENT
|997,00
|1.270.398
|% -5,94
|
|PETKM
|4,99
|2.960.214.766
|% 7,54
|
|GARAN
|8,99
|928.720.679
|% -1,32
|
|TUPRS
|95,35
|835.946.277
|% 1,87
|
|DOHOL
|2,82
|806.576.272
|% -1,40
|
|SASA
|20,02
|729.135.772
|% 7,00
|
|IHLGM
|1,31
|74.887.861
|% 0,77
|
|PEKGY
|2,29
|62.468.744
|% -1,29
|
|TURSG
|5,95
|58.529.254
|% -0,83
|
|BAYRK
|10,24
|90.412.446
|% 1,19
|
|HDFGS
|6,80
|52.284.053
|% 3,98
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8422
|7,8483
|% 0,45
|
|Euro
|9,4963
|9,5055
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,3753
|10,4273
|% -0,88
|
|Frank
|8,7666
|8,8195
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0855
|2,0960
|% 0,43
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,85
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.106
|-4,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|-11,12
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|-5,38
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,69
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,88
|48,88
|-0,37
|