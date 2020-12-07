***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz " Azimut Portföy 8.0 Serbest Fon" izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 05/11/2020 tarih ve 12233903- 305.04-11202 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 07 Aralık 2020 dir.SPK tarafından onaylanan izahname tadil metni ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891622BIST