***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.12.2020 10:14
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz " Azimut Portföy 9.0 Serbest Fon" izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 05/11/2020 tarih ve 12233903- 305.04-11202 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 07 Aralık 2020 dir.
SPK tarafından onaylanan izahname tadil metni ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891623
BIST
14:311.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,09
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:317,8475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0345
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:319,5039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0277
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:31461,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,45
|Açılış
|: 461,83
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:31
|KRVGD
|10,89
|325.567
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|572.784.335
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.619.686
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|82,50
|17.351.251
|% -8,59
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|KENT
|437,80
|7.721.893
|% -6,01
|
|PETKM
|4,98
|2.950.169.005
|% 7,33
|
|GARAN
|8,98
|928.626.619
|% -1,43
|
|TUPRS
|95,30
|835.035.114
|% 1,82
|
|DOHOL
|2,82
|806.458.504
|% -1,40
|
|SASA
|20,00
|728.553.111
|% 6,89
|
|PETKM
|4,98
|2.950.169.005
|% 7,33
|
|DOHOL
|2,82
|806.458.504
|% -1,40
|
|TSKB
|1,87
|521.125.052
|% -3,11
|
|EKGYO
|2,07
|547.892.408
|% -2,82
|
|YKBNK
|2,86
|395.460.985
|% -1,72
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8420
|7,8475
|% 0,44
|
|Euro
|9,4964
|9,5039
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,3763
|10,4284
|% -0,87
|
|Frank
|8,7631
|8,8159
|% 0,38
|
|Riyal
|2,0855
|2,0960
|% 0,43
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,55
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.112
|2,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|-9,66
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|-4,67
|
|Çeyrek
|739
|756
|-2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,88
|48,88
|-0,37
|