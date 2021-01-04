***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.01.2021 14:57
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz " Azimut Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest Fon (AHH )" izahnamesinin giriş ve kısaltmalar bölümü ile 1.1, 1.3, 1.6, 2.3, 2.4, 2.9, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 7.1, 7.1.5 no.lu maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 30/11/2020 tarih ve E-12233903-305.04-12154 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 01 Ocak 2021 dir.
Onaylı izahname tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896653
BIST
17:441.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 19,23
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:447,4084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0215
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
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7,4426
En Düşük
7,3404
17:449,1104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0357
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
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9,1380
En Düşük
9,0005
17:44461,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 8,27
|Açılış
|: 461,25
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
461,59
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:44
|NIBAS
|57,20
|27.103.074
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.171.478
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.138.799
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.596.266
|% -10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.411.759
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|ARZUM
|22,38
|488.981.755
|% -9,10
|
|EKGYO
|2,33
|2.191.758.125
|% 8,88
|
|GUBRF
|78,75
|1.740.077.669
|% -8,48
|
|KOZAL
|106,30
|1.395.947.946
|% 9,93
|
|GARAN
|10,36
|1.317.119.507
|% -0,10
|
|SISE
|7,37
|1.123.714.123
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,33
|2.191.758.125
|% 8,88
|
|SKBNK
|1,55
|729.044.954
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,11
|799.031.804
|% 0,97
|
|ZOREN
|2,91
|650.540.510
|% 5,05
|
|TSKB
|1,81
|410.548.704
|% 1,69
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4021
|7,4084
|% -0,29
|
|Euro
|9,0961
|9,1104
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,0222
|10,0724
|% -1,04
|
|Frank
|8,3559
|8,4063
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9629
|1,9727
|% -0,59
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|45,97
|
|Altın Gr.
|460
|460
|6,95
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|1,16
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,20
|
|B. Petrol
|51,84
|51,84
|0,04
|
Seans Raporu
17:44
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17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 44 artarak (% 1.07 ) 1, 653
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17:54
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17:54
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17:54XU100
Endeks 1, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 28, 577.00 milyon TL de
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17:54GRNYO
Yüzde 4.33 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 248, 535 adet işlem