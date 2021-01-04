***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz " Azimut Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest Fon (AHH )" izahnamesinin giriş ve kısaltmalar bölümü ile 1.1, 1.3, 1.6, 2.3, 2.4, 2.9, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 7.1, 7.1.5 no.lu maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 30/11/2020 tarih ve E-12233903-305.04-12154 sayılı yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 01 Ocak 2021 dir.Onaylı izahname tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896653BIST