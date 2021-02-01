***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.02.2021 17:28
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
"Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı "Azimut Portföy Myra Serbest Özel Fon " un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 29 .01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-1063 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır. "
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906720
BIST
18:051.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 19,00
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.501
En Düşük
1.472
18:057,1695
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -0,1498
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1607
18:058,6664
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -0,2190
|Açılış
|: 8,6600
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|Önceki Kapanış
|: 8,8350
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8,8821
En Düşük
8,6581
18:05428,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -4,97
|Açılış
|: 428,56
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
428,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|1.677,00
|6.023.400
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|15.052.904
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.597.042
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,50
|54.031.220
|% 10,00
|
|ETILR
|5,06
|6.382.204
|% 10,00
|
|VAKFN
|7,48
|17.750.071
|% -9,99
|
|COSMO
|12,25
|828.869
|% -9,99
|
|AYCES
|82,55
|5.118.586
|% -9,98
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|KOZAL
|124,10
|2.172.356.860
|% 7,54
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GARAN
|9,48
|1.534.679.210
|% 1,83
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|SISE
|7,39
|963.502.261
|% 2,21
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|EKGYO
|2,44
|775.721.920
|% 1,24
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GSDHO
|2,55
|520.628.058
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,88
|531.319.991
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1633
|7,1695
|% -2,05
|
|Euro
|8,6597
|8,6664
|% -2,46
|
|Sterlin
|9,7649
|9,8139
|% -2,32
|
|Frank
|7,9762
|8,0242
|% -2,54
|
|Riyal
|1,9044
|1,9139
|% -2,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|20,32
|
|Altın Gr.
|430
|430
|-3,92
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|28,86
|28,89
|1,98
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,40
|