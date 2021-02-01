***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/02/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarAçıklama da fon ünvanı düzeltilmiştir."Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı "Azimut Portföy Myra Serbest (Döviz) Özel Fon " un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 29 .01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-1063 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır. "http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906731BIST