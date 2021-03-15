***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAçıklamalarAzimut Portföy Yönetimi A.Ş. Ankara İrtibat Bürosu Açılışı Hk.Şirketimizin "Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok 7. Kat N28 Çankaya/Ankara" adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2021 Tarih ve E-12233903-350.08.08-3383 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918161BIST