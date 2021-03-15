***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2021 12:05
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Ankara İrtibat Bürosu Açılışı Hk.
Şirketimizin "Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok 7. Kat N28 Çankaya/Ankara" adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2021 Tarih ve E-12233903-350.08.08-3383 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918161
BIST
14:511.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,62
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
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1.564
En Düşük
1.554
14:517,5267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
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|Açılış
|: 7,5200
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|Önceki Kapanış
|: 7,5550
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7,6214
En Düşük
7,5029
14:518,9829
En Yüksek
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|: -0,79%
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|Açılış
|: 8,9650
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
|: 418,92
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|Önceki Kapanış
|: 419,35
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422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler14:49
|GOZDE
|9,14
|247.409.525
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|13.006.718
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|51.678.268
|% 9,99
|
|ACSEL
|22,72
|6.929.253
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,66
|15.654.769
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|35.081.370
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|11.363.231
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|SASA
|45,78
|727.388.931
|% 1,55
|
|GARAN
|8,81
|641.606.662
|% -1,23
|
|THYAO
|14,64
|599.335.326
|% 0,97
|
|KRDMD
|7,66
|568.717.599
|% 0,26
|
|OTKAR
|424,80
|530.641.513
|% 5,44
|
|EKGYO
|2,27
|276.707.949
|% -0,87
|
|KRDMD
|7,66
|568.717.599
|% 0,26
|
|GARAN
|8,81
|641.606.662
|% -1,23
|
|SISE
|7,79
|527.796.320
|% 1,70
|
|YKBNK
|2,70
|175.061.775
|% -1,46
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5232
|7,5268
|% -0,53
|
|Euro
|8,9749
|8,9809
|% -0,81
|
|Sterlin
|10,4596
|10,5120
|% -0,47
|
|Frank
|8,0821
|8,1308
|% -0,41
|
|Riyal
|2,0033
|2,0134
|% -0,41
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|6,14
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|-11,00
|
|Tam
|2.770
|2.842
|-8,96
|
|Yarım
|1.339
|1.375
|-3,84
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,92
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,03
|
|B. Petrol
|69,13
|69,13
|-0,09
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