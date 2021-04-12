***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.04.2021 18:34
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Şirketimizin "Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi N6 Ventus Tower Plaza Kat:15 N151-152-153 Bayraklı/ İzmir" adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2021 Tarih ve E-12233903-350.08.08-4900 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır.
Saygılarımızla,
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926942
BIST
18:051.376
En Yüksek
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En Düşük
452,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|19,91
|767.192
|% 10,00
|
|ORMA
|33,88
|2.483.273
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|5.331.470
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|154.399.010
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|990.076
|% 9,99
|
|SONME
|40,50
|1.420.579
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|2.318.035
|% -10,00
|
|BRKO
|1,62
|2.481.104
|% -10,00
|
|IDGYO
|9,28
|2.214.592
|% -9,99
|
|JANTS
|746,10
|322.543.857
|% -9,99
|
|NTGAZ
|14,88
|1.099.982.855
|% -9,98
|
|EREGL
|16,40
|1.021.433.479
|% 0,55
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|PETKM
|6,02
|666.187.594
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|402.938.431
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,82
|324.318.472
|% -3,19
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|TSKB
|1,34
|167.686.094
|% -0,74
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1424
|8,1505
|% -0,05
|
|Euro
|9,7041
|9,7117
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,1611
|11,2171
|% 0,17
|
|Frank
|8,7996
|8,8526
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1660
|2,1769
|% -0,09
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-10,04
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,85
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,12
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|B. Petrol
|63,42
|63,42
|0,47
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