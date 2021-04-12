***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi N6 Ventus Tower Plaza Kat:15 N151-152-153 Bayraklı/ İzmir" adresinde irtibat bürosu açma başvuru talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2021 Tarih ve E-12233903-350.08.08-4900 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır.Saygılarımızla,Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926942BIST