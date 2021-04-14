***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalar" Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 13 .04.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-5024 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır. "Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927810BIST