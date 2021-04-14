***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.04.2021 10:55
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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" Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) " un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 13 .04.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-5024 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır. "
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927810
BIST
10:461.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,12
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.396
En Düşük
1.381
10:468,0879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0178
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0699
10:469,6733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0238
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6571
10:46454,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 454,76
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler10:44
|MTRKS
|54,50
|18.085.008
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|2.555.756
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|740.797
|% 9,95
|
|TMPOL
|15,40
|7.210.966
|% 7,99
|
|DITAS
|14,25
|1.608.731
|% 6,90
|
|BJKAS
|12,16
|63.188.893
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|5.078.955
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|GARAN
|6,83
|322.445.155
|% 1,94
|
|SASA
|44,82
|266.301.142
|% 5,91
|
|KRDMD
|7,39
|215.342.836
|% 0,27
|
|EREGL
|17,10
|183.019.075
|% 0,06
|
|PETKM
|6,16
|171.016.447
|% 0,65
|
|GARAN
|6,83
|322.445.155
|% 1,94
|
|TSKB
|1,30
|59.969.459
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,11
|67.321.732
|% 1,44
|
|KRDMD
|7,39
|215.342.836
|% 0,27
|
|EKGYO
|1,82
|50.881.093
|% 1,68
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0946
|8,0977
|% -0,10
|
|Euro
|9,6827
|9,6929
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,1481
|11,2040
|% 0,31
|
|Frank
|8,7744
|8,8273
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1553
|2,1661
|% 0,01
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|-0,72
|
|Altın Gr.
|454
|455
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,46
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,02
|
|B. Petrol
|64,34
|64,34
|0,67
|