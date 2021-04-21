***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.04.2021 11:02
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar
İcazet Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929925
BIST
12:231.350
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -15,44
|Açılış
|: 1.364
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|Önceki Kapanış
|: 1.365
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1.366
En Düşük
1.337
12:238,1920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
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|Açılış
|: 8,1550
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|Önceki Kapanış
|: 8,1150
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8,1985
En Düşük
8,0986
12:239,8513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
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|Açılış
|: 9,7800
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|Önceki Kapanış
|: 9,7550
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9,8596
En Düşük
9,7531
12:23467,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
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|Açılış
|: 467,40
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|Önceki Kapanış
|: 463,82
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467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:23
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.437.773
|% 9,52
|
|FENER
|34,90
|74.735.563
|% 9,06
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|JANTS
|763,70
|46.300.867
|% 7,64
|
|BJKAS
|9,00
|9.642.528
|% -10,00
|
|YAYLA
|2,86
|8.508.369
|% -9,78
|
|BNTAS
|5,00
|34.922.155
|% -9,75
|
|ANELE
|4,47
|80.937.979
|% -9,70
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
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|PETKM
|6,44
|672.897.966
|% -1,98
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|GARAN
|6,98
|475.561.409
|% -1,55
|
|EREGL
|18,21
|460.875.852
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,14
|324.387.536
|% -0,83
|
|THYAO
|11,17
|229.925.313
|% 0,09
|
|YKBNK
|2,06
|223.709.705
|% -2,83
|
|PETKM
|6,44
|672.897.966
|% -1,98
|
|ODAS
|2,48
|177.170.018
|% -8,82
|
|GARAN
|6,98
|475.561.409
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,82
|118.104.576
|% -1,09
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1887
|8,1920
|% 1,05
|
|Euro
|9,8448
|9,8513
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,3455
|11,4024
|% 0,67
|
|Frank
|8,8693
|8,9227
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1707
|2,1816
|% 0,70
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-0,39
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,57
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|21,00
|
|Tam
|3.073
|3.152
|30,63
|
|Yarım
|1.485
|1.525
|14,82
|
|Çeyrek
|745
|763
|7,88
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,08
|
|B. Petrol
|65,87
|65,87
|-0,70
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