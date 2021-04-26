***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.04.2021 18:21
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
01 Ocak 2020-31 Aralık 2020 Hesap Dönemine İlişkin Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930977
BIST
18:051.374
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 28,85
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.374
En Düşük
1.344
18:058,3005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0683
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
18:0510,0358
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,1038
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
18:05474,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,16
|Açılış
|: 474,10
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler18:00
|NUGYO
|12,54
|4.051.421
|% 10,00
|
|MAALT
|193,60
|6.587.387
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.591.875
|% 10,00
|
|KRTEK
|14,08
|18.044.175
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.275.119
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|57.993.729
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|94.634.540
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,23
|104.610.736
|% -9,56
|
|UMPAS
|1,60
|157.122
|% -8,57
|
|GLYHO
|3,62
|70.676.978
|% -7,42
|
|EREGL
|19,36
|1.580.687.752
|% 7,62
|
|THYAO
|11,68
|1.083.818.938
|% 3,64
|
|GWIND
|5,64
|1.020.692.706
|% 1,44
|
|GARAN
|7,13
|999.600.537
|% 0,85
|
|PETKM
|6,47
|936.175.103
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,10
|402.237.896
|% 0,96
|
|GWIND
|5,64
|1.020.692.706
|% 1,44
|
|PETKM
|6,47
|936.175.103
|% 2,86
|
|GARAN
|7,13
|999.600.537
|% 0,85
|
|KRDMD
|7,13
|810.082.986
|% 2,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3001
|8,3036
|% -0,78
|
|Euro
|10,0248
|10,0374
|% -1,01
|
|Sterlin
|11,4894
|11,5470
|% -0,80
|
|Frank
|9,0364
|9,0908
|% -0,96
|
|Riyal
|2,2046
|2,2156
|% -0,91
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|0,95
|
|Altın Gr.
|474
|475
|-3,74
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,17
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,85
|64,85
|-0,57
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında