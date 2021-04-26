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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

26.04.2021 18:21



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

01 Ocak 2020-31 Aralık 2020 Hesap Dönemine İlişkin Sorumluluk Beyanı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930978


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Altın Gr. 474 474 -4,01  
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Tam 3.108 3.188 -15,34  
Yarım 1.502 1.542 -7,42  
Çeyrek 753 771 -3,71  
Gümüş.Ons 26,18 26,20 -0,04  
Gümüş Gr. 6,96 6,98 -0,03  
B. Petrol 65,15 65,15 -0,27  
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