***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.05.2021 11:35
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
" Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy Delta Serbest Özel Fon " un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru
Kurulca uygun bulunmuş ve 28 .05.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-6667 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır. "
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938947
BIST
12:091.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,39
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
12:098,4929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0718
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
12:0910,3645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0774
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
12:09520,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,94
|Açılış
|: 520,31
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler12:09
|YAYLA
|3,85
|37.958.236
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|43.328.043
|% 9,99
|
|OYAYO
|8,40
|10.207.573
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.658.526
|% 9,87
|
|KUTPO
|36,12
|73.448.813
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.963.460
|% -9,95
|
|ADESE
|1,40
|29.603.890
|% -7,28
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|SANFM
|15,46
|1.271.057
|% -6,30
|
|THYAO
|13,30
|467.992.286
|% 2,47
|
|KRDMD
|8,01
|370.459.443
|% 1,52
|
|EREGL
|19,46
|307.556.297
|% 1,30
|
|EKGYO
|1,94
|244.882.351
|% 3,19
|
|GARAN
|7,96
|244.022.057
|% -0,25
|
|EKGYO
|1,94
|244.882.351
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,16
|195.208.214
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,01
|370.459.443
|% 1,52
|
|KARSN
|4,45
|206.420.566
|% -4,71
|
|SKBNK
|1,11
|50.502.061
|% 0,91
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4910
|8,4929
|% -0,84
|
|Euro
|10,3582
|10,3645
|% -0,74
|
|Sterlin
|11,9887
|12,0489
|% -1,05
|
|Frank
|9,3929
|9,4495
|% -0,91
|
|Riyal
|2,2558
|2,2671
|% -0,93
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|2,89
|
|Altın Gr.
|519
|519
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|3.430
|3.482
|-20,00
|
|Tam
|3.414
|3.500
|-20,97
|
|Yarım
|1.650
|1.693
|-10,14
|
|Çeyrek
|828
|847
|-5,07
|
|Gümüş.Ons
|27,99
|28,02
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,47
|69,47
|0,75
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 67 artarak (% 0.13 ) 1, 242
-
12:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUCLK, OYAYO, YAYLA, BRMEN, CELHA
-
12:23
YAYLA, TUCLK, IHLGM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:23
KARSN, UZERB, IZTAR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:23
Bu seansda işlem gören 212 hisse senedinden 87 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 98 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 27 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem