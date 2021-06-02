***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2021 09:58
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/062021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
" Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy 13.0 Serbest (Döviz) Fon " un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru
Kurulca uygun bulunmuş ve 01.06.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-6743 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır. "
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939504
BIST
12:061.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.431
En Düşük
1.419
12:068,6274
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1084
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
12:0610,5244
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1157
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
12:06526,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,80
|Açılış
|: 526,36
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler12:04
|DERIM
|12,03
|26.610.583
|% 9,96
|
|EPLAS
|27,50
|654.198
|% 9,56
|
|DIRIT
|6,15
|77.176
|% 7,89
|
|KENT
|275,00
|226.875
|% 7,84
|
|NTGAZ
|9,73
|69.947.358
|% 7,51
|
|MRGYO
|1,26
|12.425.373
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,50
|79.659
|% -8,62
|
|IZFAS
|6,82
|10.321.441
|% -6,96
|
|DOGUB
|5,01
|5.712.493
|% -6,70
|
|DARDL
|19,82
|7.334.631
|% -5,53
|
|SASA
|34,92
|808.565.564
|% 3,01
|
|THYAO
|13,60
|560.739.357
|% 0,82
|
|GARAN
|7,99
|507.674.306
|% -1,36
|
|PETKM
|6,34
|499.698.417
|% 1,77
|
|TUPRS
|100,20
|377.171.394
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,19
|292.967.878
|% -0,90
|
|PETKM
|6,34
|499.698.417
|% 1,77
|
|GARAN
|7,99
|507.674.306
|% -1,36
|
|EKGYO
|1,96
|96.567.238
|% 1,55
|
|THYAO
|13,60
|560.739.357
|% 0,82
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6258
|8,6284
|% 1,28
|
|Euro
|10,5196
|10,5249
|% 1,12
|
|Sterlin
|12,1614
|12,2223
|% 1,19
|
|Frank
|9,5423
|9,5998
|% 0,93
|
|Riyal
|2,2941
|2,3056
|% 1,30
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-4,01
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,05
|
|Cumhuriyet
|3.476
|3.528
|38,00
|
|Tam
|3.460
|3.550
|40,15
|
|Yarım
|1.673
|1.717
|19,42
|
|Çeyrek
|839
|859
|9,71
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,05
|
|B. Petrol
|70,68
|70,68
|0,43
|