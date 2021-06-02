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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

02.06.2021 09:58



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/062021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     " Kurucusu  olduğumuz  Azimut Portföy Serbest  Şemsiye  Fon ‘a   bağlı    " Azimut Portföy 13.0  Serbest (Döviz)  Fon    "  un  kuruluşuna   izin verilmesi   talebi ile  Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru
 Kurulca uygun bulunmuş ve   01.06.2021   tarih  ve E-12233903-305.01.01-6743  sayılı onay  yazısı   ile tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir .
 Fon  İzahnamesi    ekte   yer  almaktadır. "     




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939504


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