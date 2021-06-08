***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.06.2021 14:57
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy TAYD Serbest Özel Fon " un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 08.06.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-7009 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941035
BIST
16:181.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.451
En Düşük
1.443
16:188,6011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0115
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:1810,4838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0210
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:18523,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,18
|Açılış
|: 523,76
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler16:18
|ATATP
|31,94
|22.906.601
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.122.734
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.267.148
|% 9,96
|
|TUCLK
|12,06
|72.845.844
|% 9,94
|
|YESIL
|3,55
|4.255.992
|% 9,94
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,68
|18.146.700
|% -8,09
|
|YAYLA
|3,92
|17.808.766
|% -7,33
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|NTHOL
|5,11
|126.680.478
|% -6,92
|
|KOZAL
|128,00
|794.239.101
|% 2,15
|
|GARAN
|8,30
|740.479.242
|% 0,12
|
|THYAO
|14,32
|699.905.354
|% 0,28
|
|SASA
|34,52
|441.081.697
|% 2,19
|
|SISE
|8,20
|398.980.234
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,26
|356.427.467
|% 0,89
|
|GARAN
|8,30
|740.479.242
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,18
|106.020.446
|% -0,84
|
|EKGYO
|1,99
|159.758.513
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|105.497.631
|% 1,44
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5991
|8,6011
|% -0,13
|
|Euro
|10,4753
|10,4838
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,1307
|12,1916
|% -0,34
|
|Frank
|9,5590
|9,6166
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2856
|2,2971
|% -0,17
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-5,66
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|3.465
|3.517
|-1,00
|
|Tam
|3.447
|3.533
|-6,21
|
|Yarım
|1.666
|1.709
|-3,00
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,76
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,41
|71,41
|-0,06
|
Seans Raporu
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