***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.06.2021 15:11
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy İNAN Serbest Özel Fon " un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 18.06.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-7496 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943377
BIST
15:041.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,73
|Açılış
|: 1.388
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|Önceki Kapanış
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1.396
En Düşük
1.378
15:048,7918
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler15:04
|OZBAL
|10,12
|7.694.459
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.039.365
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.306.913
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,66
|11.216.064
|% 9,62
|
|VAKFN
|9,55
|120.780.658
|% 9,27
|
|METUR
|6,39
|63.571.603
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|190.908.857
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,52
|1.093.287.992
|% -0,14
|
|GARAN
|8,10
|527.794.703
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,10
|453.471.165
|% 1,94
|
|EREGL
|17,99
|408.675.532
|% 1,12
|
|KRDMD
|6,78
|399.656.224
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,10
|453.471.165
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,14
|227.037.607
|% -0,47
|
|THYAO
|14,52
|1.093.287.992
|% -0,14
|
|GARAN
|8,10
|527.794.703
|% -0,74
|
|TSKB
|1,29
|83.709.863
|% -1,53
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7886
|8,7918
|% 0,62
|
|Euro
|10,4528
|10,4567
|% 0,86
|
|Sterlin
|12,1594
|12,2204
|% 1,09
|
|Frank
|9,5057
|9,5629
|% 0,80
|
|Riyal
|2,3373
|2,3490
|% 0,63
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|15,46
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,77
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.385
|41,00
|
|Tam
|3.317
|3.400
|39,49
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|19,11
|
|Çeyrek
|804
|822
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,10
|
|B. Petrol
|73,50
|73,50
|-0,01
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