***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.06.2021 13:51
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy EREN Serbest Özel Fon " un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 18.06.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-7491 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944112
BIST
15:041.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,08
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
15:048,6927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0160
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
15:0410,3952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0107
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3652
15:04499,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,02
|Açılış
|: 499,07
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
499,45
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler15:04
|ALKA
|16,50
|4.563.384
|% 10,00
|
|NIBAS
|13,12
|6.249.328
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|7.892.323
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|3.113.321
|% 9,95
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|31.451.287
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.306.229
|% -9,86
|
|BERA
|13,11
|135.459.307
|% -6,96
|
|GLRYH
|2,48
|9.528.904
|% -6,77
|
|THYAO
|14,42
|466.499.109
|% -1,30
|
|GARAN
|8,33
|381.085.067
|% -0,12
|
|KRDMD
|6,80
|334.260.444
|% 1,34
|
|FENER
|39,06
|312.464.567
|% 0,67
|
|VAKFN
|12,49
|301.451.762
|% -2,27
|
|EKGYO
|2,10
|181.505.945
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,23
|163.354.995
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,80
|334.260.444
|% 1,34
|
|GARAN
|8,33
|381.085.067
|% -0,12
|
|PETKM
|5,48
|235.260.451
|% 0,74
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6912
|8,6927
|% -0,18
|
|Euro
|10,3901
|10,3952
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0511
|12,1115
|% -0,32
|
|Frank
|9,4429
|9,4998
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3112
|2,3228
|% -0,18
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|10,02
|
|Altın Gr.
|498
|499
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|0,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|-0,93
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-0,45
|
|Çeyrek
|797
|815
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|-0,15
|
Seans Raporu
15:04
daha fazla
-
15:15TSGYO
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 805, 488 adet işlem
-
15:14GLRYH
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 559 adet işlem
-
15:13SAMAT
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 415, 696 adet işlem
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 81 kaybederek (% -0.39 ) 1, 242
-
15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TKURU, ALKA, YAPRK, CASA, BAGFS, DENGE