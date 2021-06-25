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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

25.06.2021 13:51



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

   Kurucusu  olduğumuz  Azimut Portföy Serbest  Şemsiye  Fon ‘a   bağlı    "  Azimut Portföy   EREN   Serbest  Özel   Fon  "  un  kuruluşuna  izin verilmesi   talebi ile  Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş  ve   18.06.2021   tarih  ve   E-12233903-305.01.01-7491   sayılı onay yazısı  ile tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir .
Fon  izahnamesi    ekte   yer  almaktadır. 
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944112


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