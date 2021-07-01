***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalar"01 Ocak 2021-30 Haziran 2021 dönemi için % 11,86 kar payı ödenmiştir, Toplamda 36,113,353.07 TL temettü ödemesi 01.07.2021 tarihinde MKK aracılığıyla yapılmıştır. Kupon ödeme oranı pay başına 0.005554656516‘dır. Kar payı ödemesi 30.06.2021 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır."Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945417BIST