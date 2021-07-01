***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.07.2021 13:43
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
"01 Ocak 2021-30 Haziran 2021 dönemi için % 11,86 kar payı ödenmiştir, Toplamda 36,113,353.07 TL temettü ödemesi 01.07.2021 tarihinde MKK aracılığıyla yapılmıştır. Kupon ödeme oranı pay başına 0.005554656516‘dır. Kar payı ödemesi 30.06.2021 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır."
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945417
BIST
13:581.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,43
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
13:588,6950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
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8,7245
En Düşük
8,6573
13:5810,3412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 495,79
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|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler13:55
|PKENT
|2.844,30
|4.601.258
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,72
|19.659.793
|% 9,96
|
|INVEO
|130,30
|6.876.843
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|21.304.019
|% 9,89
|
|PEKGY
|1,09
|46.096.328
|% 9,00
|
|KUTPO
|51,85
|1.855.297
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|499.590
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.852.092
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|719.232
|% -9,88
|
|DENGE
|2,56
|1.041.592
|% -7,58
|
|GARAN
|8,33
|518.363.588
|% 0,36
|
|THYAO
|13,42
|404.586.580
|% 0,37
|
|SASA
|27,44
|274.303.420
|% 0,96
|
|ERBOS
|134,20
|246.168.361
|% 3,07
|
|YKBNK
|2,18
|204.360.618
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,89
|184.421.691
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,18
|204.360.618
|% 0,93
|
|GARAN
|8,33
|518.363.588
|% 0,36
|
|PEKGY
|1,09
|46.096.328
|% 9,00
|
|SKBNK
|1,06
|35.387.688
|% 0,00
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6932
|8,6950
|% -0,05
|
|Euro
|10,3336
|10,3412
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,9266
|11,9864
|% -0,59
|
|Frank
|9,3489
|9,4053
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3097
|2,3213
|% -0,12
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,64
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,82
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|29,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|29,20
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|14,12
|
|Çeyrek
|792
|810
|7,07
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,25
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,34
|0,02
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|1,27
|