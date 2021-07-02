***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.07.2021 13:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy ADEMİR Serbest Özel Fon " un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 02.07.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-8128 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945687
BIST
13:561.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,98
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
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1.380
En Düşük
1.368
13:568,7018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
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|Açılış
|: 8,6800
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|Önceki Kapanış
|: 8,6650
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8,7230
En Düşük
8,6441
13:5610,2965
En Yüksek
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|: 0,05%
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 499,92
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|Önceki Kapanış
|: 494,14
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500,47
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler13:54
|EUKYO
|6,60
|4.849.382
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.120.704
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,10
|4.357.930
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.361.457
|% 9,82
|
|YAPRK
|36,00
|6.180.228
|% 8,56
|
|METUR
|5,40
|51.586.002
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|57.876.164
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|381.956
|% -9,97
|
|DIRIT
|3,83
|113.563
|% -9,88
|
|PKENT
|2.630,00
|1.192.379
|% -7,54
|
|THYAO
|13,78
|830.841.214
|% 0,22
|
|KCHOL
|19,29
|532.609.891
|% 4,10
|
|ARCLK
|31,78
|510.715.712
|% 6,50
|
|KOZAL
|114,80
|328.970.715
|% -3,12
|
|GARAN
|8,40
|253.522.342
|% -0,59
|
|EKGYO
|1,87
|126.271.682
|% -1,06
|
|PEKGY
|1,11
|70.799.193
|% 0,91
|
|THYAO
|13,78
|830.841.214
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,17
|122.196.820
|% -0,91
|
|GARAN
|8,40
|253.522.342
|% -0,59
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6959
|8,6987
|% 0,56
|
|Euro
|10,2856
|10,2950
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9237
|11,9835
|% 0,47
|
|Frank
|9,3635
|9,4199
|% 0,60
|
|Riyal
|2,3127
|2,3243
|% 0,58
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|10,41
|
|Altın Gr.
|500
|500
|5,79
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|12,00
|
|Tam
|3.282
|3.366
|20,28
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|9,81
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,33
|0,08
|
|B. Petrol
|75,65
|75,65
|-0,19
|