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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

12.08.2021 14:54



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

   Kurucusu  olduğumuz  Azimut Portföy Serbest  Şemsiye  Fon ‘a   bağlı    "  Azimut Portföy  Bilim Ağacı   Serbest   Özel   Fon  " un  kuruluşuna  izin verilmesi   talebi ile  Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca  uygun  bulunmuş  ve  06.08.2021   tarih  ve   E-12233903-305.01.01- 9494    sayılı  onay  yazısı   ile tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir .
Fon  izahnamesi    ekte   yer  almaktadır.  
Saygılarımızla. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957583


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