***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.08.2021 14:54
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy Sarpay Serbest (Döviz) Özel Fon " un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 12.08.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-9675 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957584
BIST
15:231.436
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 24,83
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.438
En Düşük
1.420
15:238,5646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0603
|Açılış
|: 8,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
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8,6352
En Düşük
8,5068
15:2310,0739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
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|Açılış
|: 10,0500
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|Önceki Kapanış
|: 10,1400
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15:23481,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -4,13
|Açılış
|: 481,61
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|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler15:23
|DOBUR
|19,61
|3.763.292
|% 9,98
|
|MARKA
|5,56
|3.429.608
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|10.448.583
|% 9,86
|
|BASCM
|10,89
|98.163
|% 8,90
|
|VAKFN
|8,83
|128.897.627
|% 8,34
|
|IDGYO
|3,27
|30.367.535
|% -9,92
|
|FADE
|8,91
|121.683.175
|% -7,38
|
|SELGD
|6,28
|34.220.753
|% -7,37
|
|COSMO
|10,25
|134.908
|% -7,24
|
|SKTAS
|2,10
|8.904.352
|% -7,08
|
|GARAN
|9,17
|1.014.619.410
|% 2,46
|
|KRDMD
|8,05
|812.143.080
|% 2,16
|
|TUPRS
|98,10
|803.372.903
|% 1,66
|
|EREGL
|19,59
|575.294.833
|% 2,73
|
|GENIL
|14,36
|532.066.604
|% -5,84
|
|YKBNK
|2,49
|516.680.802
|% 2,89
|
|GARAN
|9,17
|1.014.619.410
|% 2,46
|
|KRDMD
|8,05
|812.143.080
|% 2,16
|
|GLYHO
|2,22
|155.110.080
|% -2,63
|
|PETKM
|5,92
|393.685.899
|% 2,60
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5635
|8,5646
|% -0,70
|
|Euro
|10,0662
|10,0739
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,8307
|11,8901
|% -0,77
|
|Frank
|9,2531
|9,3088
|% -0,70
|
|Riyal
|2,2776
|2,2890
|% -0,66
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-3,97
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.250
|-21,00
|
|Tam
|3.188
|3.269
|-19,47
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-9,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,09
|
|B. Petrol
|71,19
|71,19
|-0,25
|