***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarAzimut Portföy Yönetimi A.Ş. Art Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (Fon) kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebimiz Kurulca uygun bulunmuş ve 06.09.2021 tarih ve E-12233903-320.01.01-10422 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Onaylı Fon iç tüzüğü ekte yer almaktadırSaygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962577BIST