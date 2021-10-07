***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.10.2021 15:36
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/09/2021 - 30/09/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967974
BIST
16:541.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 23,11
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
16:548,8810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:5410,2889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0164
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:54501,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,47
|Açılış
|: 501,28
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler16:52
|YUNSA
|17,60
|26.955.858
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.809.673
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.080.031
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.181
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.169.541
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.728.787
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|13.090.232
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|402.995.801
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.072.542
|% -9,57
|
|PETKM
|6,22
|1.919.186.495
|% 1,97
|
|GARAN
|9,35
|1.164.976.281
|% 1,41
|
|THYAO
|14,09
|783.838.642
|% 2,77
|
|EREGL
|16,85
|721.078.495
|% 4,33
|
|ASELS
|15,47
|678.623.233
|% 4,32
|
|PETKM
|6,22
|1.919.186.495
|% 1,97
|
|GARAN
|9,35
|1.164.976.281
|% 1,41
|
|ODAS
|1,45
|162.333.188
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|184.879.833
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,37
|456.726.149
|% 4,26
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8777
|8,8811
|% 0,12
|
|Euro
|10,2832
|10,2876
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0333
|12,0937
|% 0,14
|
|Frank
|9,5362
|9,5936
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3582
|2,3700
|% -0,03
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-7,07
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.330
|-51,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-10,56
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-5,10
|
|Çeyrek
|801
|819
|-2,56
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,62
|80,62
|-0,46
|
Seans Raporu
16:52
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17:04NUGYO
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Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 11, 914.00 milyon TL de
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17:01VAKKO
Yüzde 7.77 oranında artışla 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 124, 187 adet işlem
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17:00VAKKO
Yüzde 8.22 oranında artışla 9.61 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 099, 377 adet işlem