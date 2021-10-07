***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.10.2021 15:36
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/09/2021 - 30/09/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967975
BIST
16:551.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 23,18
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
16:558,8799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0096
|Açılış
|: 8,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:5510,2901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0176
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:55501,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,33
|Açılış
|: 501,49
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler16:55
|DOBUR
|29,04
|4.082.354
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.810.171
|% 10,00
|
|YUNSA
|17,60
|26.957.847
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.181
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.174.677
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.813.952
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|13.451.460
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|403.142.626
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.092.384
|% -9,57
|
|PETKM
|6,23
|1.925.727.192
|% 2,13
|
|GARAN
|9,35
|1.191.013.517
|% 1,41
|
|THYAO
|14,09
|787.133.211
|% 2,77
|
|EREGL
|16,85
|724.600.054
|% 4,33
|
|ASELS
|15,48
|684.715.842
|% 4,38
|
|PETKM
|6,23
|1.925.727.192
|% 2,13
|
|GARAN
|9,35
|1.191.013.517
|% 1,41
|
|ODAS
|1,45
|162.604.595
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|188.264.355
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,38
|456.921.078
|% 4,42
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8767
|8,8799
|% 0,11
|
|Euro
|10,2821
|10,2901
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0438
|12,1042
|% 0,23
|
|Frank
|9,5400
|9,5974
|% 0,11
|
|Riyal
|2,3599
|2,3718
|% 0,05
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-3,46
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.330
|-51,00
|
|Tam
|3.302
|3.385
|-12,46
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|-6,03
|
|Çeyrek
|800
|819
|-3,02
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,64
|80,64
|-0,44
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:08ACSEL
Yüzde 7.04 oranında artışla 16.27 lira fiyatla işlem gören hissede 597, 730 adet işlem
-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 71 artarak (% 2.09 ) 1, 498
-
17:06XU100
Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 72 üstünde . İşlem hacmi 12, 068.00 milyon TL de
-
17:06PRKAB
Yüzde 6.74 oranında artışla 19.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 160, 834 adet işlem
-
17:05KNFRT
Yüzde 8.82 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 615, 564 adet işlem