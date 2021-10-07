***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.10.2021 15:36
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/09/2021 - 30/09/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967981
BIST
15:251.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 20,10
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
15:258,8811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0108
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
15:2510,2800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0075
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
15:25502,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,48
|Açılış
|: 502,34
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler15:23
|OZBAL
|16,61
|44.604.805
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|3.807.781
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.276.569
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|KUYAS
|2,62
|26.543.531
|% 9,62
|
|SEYKM
|16,20
|7.005.095
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|26.808.163
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|11.803.043
|% -9,97
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|KTSKR
|36,36
|387.773.847
|% -8,96
|
|PETKM
|6,18
|1.597.169.942
|% 1,31
|
|GARAN
|9,32
|800.495.025
|% 1,08
|
|THYAO
|14,07
|728.259.205
|% 2,63
|
|EREGL
|16,79
|641.090.399
|% 3,96
|
|ASELS
|15,39
|624.842.160
|% 3,78
|
|PETKM
|6,18
|1.597.169.942
|% 1,31
|
|GARAN
|9,32
|800.495.025
|% 1,08
|
|ODAS
|1,44
|117.096.842
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,78
|122.558.946
|% 1,14
|
|GLYHO
|1,93
|118.591.693
|% 1,58
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8753
|8,8788
|% 0,10
|
|Euro
|10,2752
|10,2799
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,0294
|12,0897
|% 0,11
|
|Frank
|9,5336
|9,5911
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3586
|2,3705
|% -0,00
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-3,98
|
|Altın Gr.
|502
|503
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|1,00
|
|Tam
|3.313
|3.397
|-0,48
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|-0,23
|
|Çeyrek
|803
|822
|-0,12
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,04
|
|B. Petrol
|80,10
|80,10
|-0,98
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 12 artarak (% 1.71 ) 1, 492
-
15:36
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, GARAN, THYAO
-
15:36XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 9, 815.00 milyon TL de
-
15:36AKSA
Yüzde 4.49 oranında artışla 20.50 lira fiyatla işlem gören hissede 876, 977 adet işlem
-
15:34HURGZ
Yüzde 5.29 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 982, 408 adet işlem