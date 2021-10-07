***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.10.2021 15:36
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/09/2021 - 30/09/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967985
BIST
16:241.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 21,57
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
16:248,8734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 80,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 81,0800
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:2410,2776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:246,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,05
|Açılış
|: 6,41
|
|Önceki Kapanış
|: 6,46
|
6,51
En Düşük
6,39
BIST En Aktif Hisseler16:24
|YUNSA
|17,60
|26.675.860
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.778.080
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.028.339
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.103.948
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|12.259.816
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|402.129.704
|% -9,96
|
|PAMEL
|48,10
|35.394.296
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,70
|35.746.369
|% -9,57
|
|PETKM
|6,21
|1.883.165.383
|% 1,80
|
|GARAN
|9,35
|1.035.469.608
|% 1,41
|
|THYAO
|14,07
|756.189.017
|% 2,63
|
|EREGL
|16,76
|686.203.003
|% 3,78
|
|ASELS
|15,44
|651.104.223
|% 4,11
|
|PETKM
|6,21
|1.883.165.383
|% 1,80
|
|ODAS
|1,45
|161.760.073
|% 2,11
|
|GARAN
|9,35
|1.035.469.608
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,78
|124.375.023
|% 1,14
|
|KRDMD
|6,35
|436.424.167
|% 3,93
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8698
|8,8734
|% 0,03
|
|Euro
|10,2733
|10,2776
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,0253
|12,0856
|% 0,08
|
|Frank
|9,5326
|9,5900
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3592
|2,3710
|% 0,02
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-9,96
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|-11,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-10,46
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-5,05
|
|Çeyrek
|801
|819
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,97
|80,97
|-0,11
|