***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.10.2021 15:36
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/09/2021 - 30/09/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967990
BIST
16:241.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 21,70
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
16:248,8734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 8,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:2410,2776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0051
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:24500,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,48
|Açılış
|: 500,34
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,95
BIST En Aktif Hisseler16:24
|YUNSA
|17,60
|26.444.913
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.028.339
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.778.080
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.146
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.103.769
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|12.065.898
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|401.940.843
|% -9,96
|
|PAMEL
|48,06
|35.141.043
|% -9,83
|
|DZGYO
|1,70
|35.698.800
|% -9,57
|
|PETKM
|6,19
|1.878.922.224
|% 1,48
|
|GARAN
|9,35
|1.009.928.555
|% 1,41
|
|THYAO
|14,07
|755.751.911
|% 2,63
|
|EREGL
|16,77
|685.765.084
|% 3,84
|
|ASELS
|15,41
|648.484.733
|% 3,91
|
|PETKM
|6,19
|1.878.922.224
|% 1,48
|
|ODAS
|1,45
|159.499.706
|% 2,11
|
|GARAN
|9,35
|1.009.928.555
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,77
|124.350.641
|% 0,57
|
|KRDMD
|6,35
|436.364.889
|% 3,93
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8698
|8,8734
|% 0,03
|
|Euro
|10,2733
|10,2776
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,0274
|12,0877
|% 0,09
|
|Frank
|9,5327
|9,5902
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3594
|2,3712
|% 0,03
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-8,54
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|-11,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-10,46
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-5,05
|
|Çeyrek
|801
|819
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,00
|81,00
|-0,08
|
Seans Raporu
16:24
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16:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 69 artarak (% 1.89 ) 1, 495
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16:36XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 11, 278.00 milyon TL de
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16:36YEOTK
Yüzde 7.47 oranında artışla 89.20 lira fiyatla işlem gören hissede 479, 660 adet işlem
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16:35VAKKO
Yüzde 8.33 oranında artışla 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 443, 601 adet işlem