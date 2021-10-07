***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.10.2021 15:36
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/09/2021 - 30/09/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967991
BIST
17:221.396
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 23,84
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.397
En Düşük
1.385
17:228,8821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0118
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
17:2210,2927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0202
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
17:22502,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,30
|Açılış
|: 502,52
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler17:22
|AKSUE
|12,50
|4.223.907
|% 5,13
|
|AKSA
|20,48
|22.892.894
|% 4,38
|
|AKCNS
|14,61
|5.620.770
|% 1,81
|
|AKBNK
|5,30
|362.270.113
|% 1,53
|
|ALARK
|8,27
|19.334.795
|% 1,22
|
|AEFES
|21,04
|18.276.629
|% -0,38
|
|ADEL
|25,28
|1.578.546
|% -0,08
|
|AGYO
|2,82
|25.744.256
|% 0,36
|
|ALGYO
|21,36
|9.517.675
|% 0,56
|
|AFYON
|3,33
|6.824.074
|% 0,91
|
|AKBNK
|5,30
|362.270.113
|% 1,53
|
|AGYO
|2,82
|25.744.256
|% 0,36
|
|AKSA
|20,48
|22.892.894
|% 4,38
|
|ALKIM
|16,13
|20.376.491
|% 1,32
|
|ALARK
|8,27
|19.334.795
|% 1,22
|
|AKBNK
|5,30
|362.270.113
|% 1,53
|
|AGYO
|2,82
|25.744.256
|% 0,36
|
|ARCLK
|32,02
|134.116.688
|% 0,06
|
|AKENR
|1,89
|4.810.411
|% 1,07
|
|ALARK
|8,27
|19.334.795
|% 1,22
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-1,82
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.333
|-48,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|3,41
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|1,65
|
|Çeyrek
|804
|823
|0,82
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,04
|
|B. Petrol
|80,46
|80,46
|-0,62
|