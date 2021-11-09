***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2021 12:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/10/2021 - 31/10/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976219
BIST
13:591.628
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 19,06
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
13:599,7106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0330
|Açılış
|: 9,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
13:5911,2681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0457
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
13:59569,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,97
|Açılış
|: 569,59
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler13:59
|TSPOR
|6,18
|26.377.606
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|8.499.135
|% 9,95
|
|VERTU
|27,84
|135.323.145
|% 8,41
|
|GSDDE
|4,27
|28.042.261
|% 7,83
|
|KSTUR
|228,10
|317.059
|% 6,84
|
|KARYE
|13,00
|161.010.781
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|356.385.330
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|38.627.360
|% -9,90
|
|INVEO
|28,90
|11.345.419
|% -8,54
|
|AKFGY
|5,42
|29.290.115
|% -8,45
|
|GARAN
|10,87
|1.570.046.427
|% 0,83
|
|SISE
|9,36
|1.566.962.843
|% 4,35
|
|PETKM
|6,94
|1.290.442.245
|% 1,76
|
|THYAO
|18,30
|1.088.106.326
|% 1,39
|
|YKBNK
|3,15
|904.235.740
|% 3,62
|
|YKBNK
|3,15
|904.235.740
|% 3,62
|
|PETKM
|6,94
|1.290.442.245
|% 1,76
|
|SISE
|9,36
|1.566.962.843
|% 4,35
|
|ODAS
|1,52
|248.822.850
|% 2,70
|
|GARAN
|10,87
|1.570.046.427
|% 0,83
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7044
|9,7106
|% 0,34
|
|Euro
|11,2575
|11,2681
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,1498
|13,2158
|% 0,45
|
|Frank
|10,5871
|10,6509
|% 0,33
|
|Riyal
|2,5797
|2,5927
|% 0,26
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,11
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.826
|-1,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|0,00
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|0,00
|
|Çeyrek
|909
|930
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,63
|0,00
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|0,32
|