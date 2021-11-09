***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2021 12:38
alar
01/10/2021 - 31/10/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976220
BIST
12:251.619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,32
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.619
En Düşük
1.605
12:259,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0444
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
12:2511,2757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0533
|Açılış
|: 11,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
12:25570,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 3,08
|Açılış
|: 570,70
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler12:25
|TSPOR
|6,18
|25.871.575
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,29
|23.185.973
|% 8,33
|
|VERTU
|27,72
|78.283.153
|% 7,94
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|KARYE
|13,00
|151.878.944
|% -9,97
|
|ERSU
|4,64
|34.880.323
|% -9,90
|
|INVEO
|28,90
|9.292.929
|% -8,54
|
|AKFGY
|5,42
|24.936.580
|% -8,45
|
|BASGZ
|20,92
|283.892.249
|% -7,92
|
|SISE
|9,41
|1.399.541.763
|% 4,91
|
|PETKM
|6,89
|952.679.475
|% 1,03
|
|THYAO
|18,29
|902.879.024
|% 1,33
|
|GARAN
|10,73
|836.844.848
|% -0,46
|
|YKBNK
|3,14
|796.259.494
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,14
|796.259.494
|% 3,29
|
|SISE
|9,41
|1.399.541.763
|% 4,91
|
|PETKM
|6,89
|952.679.475
|% 1,03
|
|ODAS
|1,51
|147.307.640
|% 2,03
|
|GARAN
|10,73
|836.844.848
|% -0,46
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7162
|9,7220
|% 0,46
|
|Euro
|11,2715
|11,2757
|% 0,47
|
|Sterlin
|13,1752
|13,2413
|% 0,64
|
|Frank
|10,6054
|10,6693
|% 0,50
|
|Riyal
|2,5852
|2,5981
|% 0,47
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|0,57
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,36
|
|Cumhuriyet
|3.771
|3.828
|1,00
|
|Tam
|3.754
|3.849
|3,16
|
|Yarım
|1.815
|1.862
|1,53
|
|Çeyrek
|910
|931
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|0,52
|