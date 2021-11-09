***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2021 12:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/10/2021 - 31/10/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976224
BIST
14:001.627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 18,46
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
14:009,7084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0308
|Açılış
|: 9,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
14:0011,2672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0448
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
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11,3009
En Düşük
11,2087
14:00569,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,97
|Açılış
|: 569,59
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler13:58
|TSPOR
|6,18
|26.377.742
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|8.499.135
|% 9,95
|
|VERTU
|27,72
|136.276.499
|% 7,94
|
|GSDDE
|4,26
|28.114.740
|% 7,58
|
|KSTUR
|225,60
|317.059
|% 5,67
|
|KARYE
|13,00
|161.044.321
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|356.445.667
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|38.629.290
|% -9,90
|
|INVEO
|28,92
|11.367.456
|% -8,48
|
|AKFGY
|5,43
|29.407.712
|% -8,28
|
|GARAN
|10,87
|1.573.092.761
|% 0,83
|
|SISE
|9,37
|1.567.231.177
|% 4,46
|
|PETKM
|6,93
|1.305.862.435
|% 1,61
|
|THYAO
|18,31
|1.089.772.318
|% 1,44
|
|YKBNK
|3,14
|904.755.976
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,14
|904.755.976
|% 3,29
|
|PETKM
|6,93
|1.305.862.435
|% 1,61
|
|SISE
|9,37
|1.567.231.177
|% 4,46
|
|ODAS
|1,52
|248.938.300
|% 2,70
|
|GARAN
|10,87
|1.573.092.761
|% 0,83
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7041
|9,7105
|% 0,34
|
|Euro
|11,2574
|11,2664
|% 0,39
|
|Sterlin
|13,1519
|13,2179
|% 0,46
|
|Frank
|10,5898
|10,6536
|% 0,35
|
|Riyal
|2,5800
|2,5929
|% 0,27
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,27
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,15
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.826
|-1,00
|
|Tam
|3.749
|3.843
|-1,98
|
|Yarım
|1.812
|1.859
|-0,96
|
|Çeyrek
|909
|930
|-0,48
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,88
|83,88
|0,45
|