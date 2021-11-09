***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2021 12:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/10/2021 - 31/10/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976226
BIST
12:451.619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,69
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.620
En Düşük
1.605
12:459,7107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0331
|Açılış
|: 9,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
12:4511,2679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0455
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
12:45570,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,43
|Açılış
|: 570,05
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler12:45
|TSPOR
|6,18
|25.944.048
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,31
|23.961.924
|% 8,84
|
|VERTU
|27,84
|80.816.335
|% 8,41
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|KARYE
|13,00
|158.537.297
|% -9,97
|
|ERSU
|4,64
|37.951.776
|% -9,90
|
|INVEO
|28,88
|9.753.281
|% -8,61
|
|BASGZ
|20,78
|318.751.570
|% -8,54
|
|AKFGY
|5,42
|26.265.148
|% -8,45
|
|SISE
|9,41
|1.464.526.426
|% 4,91
|
|PETKM
|6,91
|1.020.930.760
|% 1,32
|
|THYAO
|18,32
|925.547.425
|% 1,50
|
|GARAN
|10,74
|899.800.791
|% -0,37
|
|YKBNK
|3,13
|800.011.507
|% 2,96
|
|YKBNK
|3,13
|800.011.507
|% 2,96
|
|SISE
|9,41
|1.464.526.426
|% 4,91
|
|PETKM
|6,91
|1.020.930.760
|% 1,32
|
|ODAS
|1,53
|187.896.320
|% 3,38
|
|GARAN
|10,74
|899.800.791
|% -0,37
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7024
|9,7107
|% 0,34
|
|Euro
|11,2609
|11,2679
|% 0,41
|
|Sterlin
|13,1658
|13,2318
|% 0,57
|
|Frank
|10,5959
|10,6597
|% 0,41
|
|Riyal
|2,5820
|2,5949
|% 0,35
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|1,63
|
|Altın Gr.
|570
|571
|2,96
|
|Cumhuriyet
|3.771
|3.828
|1,00
|
|Tam
|3.754
|3.848
|2,64
|
|Yarım
|1.814
|1.861
|1,28
|
|Çeyrek
|910
|931
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,46
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,98
|83,98
|0,55
|