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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

09.11.2021 12:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01/10/2021 - 31/10/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976226


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DOBUR 84,55 1.367.427 % 9,95  
GSDDE 4,31 23.961.924 % 8,84  
VERTU 27,84 80.816.335 % 8,41  
KSTUR 228,10 38.777 % 6,84  
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12:45 Alış Satış %  
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Altın Gr. 570 571 2,96  
Cumhuriyet 3.771 3.828 1,00  
Tam 3.754 3.848 2,64  
Yarım 1.814 1.861 1,28  
Çeyrek 910 931 0,64  
Gümüş.Ons 24,42 24,46 -0,03  
Gümüş Gr. 7,62 7,63 0,01  
B. Petrol 83,98 83,98 0,55  
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