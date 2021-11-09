***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2021 12:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/10/2021 - 31/10/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976227
BIST
14:001.627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 18,46
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
14:009,7084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0308
|Açılış
|: 9,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
14:0011,2672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0448
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
14:00569,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,97
|Açılış
|: 569,59
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler14:00
|TSPOR
|6,18
|26.377.742
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|8.499.135
|% 9,95
|
|VERTU
|27,74
|137.141.294
|% 8,02
|
|GSDDE
|4,27
|28.132.365
|% 7,83
|
|KSTUR
|225,60
|317.059
|% 5,67
|
|KARYE
|13,00
|161.108.008
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|356.504.960
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|38.633.387
|% -9,90
|
|INVEO
|28,90
|11.395.012
|% -8,54
|
|AKFGY
|5,42
|29.438.051
|% -8,45
|
|GARAN
|10,88
|1.578.208.655
|% 0,93
|
|SISE
|9,38
|1.568.922.735
|% 4,57
|
|PETKM
|6,94
|1.311.539.602
|% 1,76
|
|THYAO
|18,30
|1.091.680.958
|% 1,39
|
|YKBNK
|3,15
|904.834.006
|% 3,62
|
|YKBNK
|3,15
|904.834.006
|% 3,62
|
|PETKM
|6,94
|1.311.539.602
|% 1,76
|
|SISE
|9,38
|1.568.922.735
|% 4,57
|
|ODAS
|1,52
|249.381.916
|% 2,70
|
|GARAN
|10,88
|1.578.208.655
|% 0,93
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7052
|9,7084
|% 0,32
|
|Euro
|11,2591
|11,2672
|% 0,40
|
|Sterlin
|13,1466
|13,2125
|% 0,42
|
|Frank
|10,5852
|10,6489
|% 0,31
|
|Riyal
|2,5793
|2,5923
|% 0,25
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,08
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,49
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.826
|-1,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|-0,13
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|-0,07
|
|Çeyrek
|909
|930
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|0,38
|