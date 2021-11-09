***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2021 12:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/10/2021 - 31/10/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976232
BIST
12:421.619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,69
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.620
En Düşük
1.605
12:429,7073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0297
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
12:4211,2659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0435
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
12:42570,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,42
|Açılış
|: 570,04
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler12:42
|TSPOR
|6,18
|25.942.682
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,31
|23.822.896
|% 8,84
|
|VERTU
|27,78
|80.611.309
|% 8,18
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|KARYE
|13,00
|158.514.729
|% -9,97
|
|ERSU
|4,64
|37.850.860
|% -9,90
|
|BASGZ
|20,70
|315.510.478
|% -8,89
|
|INVEO
|28,88
|9.721.888
|% -8,61
|
|AKFGY
|5,42
|26.245.416
|% -8,45
|
|SISE
|9,41
|1.462.260.353
|% 4,91
|
|PETKM
|6,90
|1.019.603.348
|% 1,17
|
|THYAO
|18,32
|924.500.804
|% 1,50
|
|GARAN
|10,74
|899.393.362
|% -0,37
|
|YKBNK
|3,14
|799.864.884
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,14
|799.864.884
|% 3,29
|
|SISE
|9,41
|1.462.260.353
|% 4,91
|
|PETKM
|6,90
|1.019.603.348
|% 1,17
|
|ODAS
|1,53
|186.779.202
|% 3,38
|
|GARAN
|10,74
|899.393.362
|% -0,37
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7033
|9,7073
|% 0,31
|
|Euro
|11,2559
|11,2659
|% 0,39
|
|Sterlin
|13,1778
|13,2439
|% 0,66
|
|Frank
|10,6032
|10,6671
|% 0,48
|
|Riyal
|2,5838
|2,5967
|% 0,42
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|1,45
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.771
|3.828
|1,00
|
|Tam
|3.754
|3.849
|3,30
|
|Yarım
|1.815
|1.862
|1,59
|
|Çeyrek
|910
|931
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,44
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|0,52
|