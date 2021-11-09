***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2021 12:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/10/2021 - 31/10/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976233
BIST
12:371.618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,85
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.620
En Düşük
1.605
12:379,7110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0334
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
12:3711,2654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0430
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
12:37570,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,81
|Açılış
|: 570,43
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler12:35
|TSPOR
|6,18
|25.875.901
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,29
|23.686.857
|% 8,33
|
|VERTU
|27,72
|79.488.525
|% 7,94
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|KARYE
|13,00
|158.246.565
|% -9,97
|
|ERSU
|4,64
|37.578.669
|% -9,90
|
|BASGZ
|20,58
|301.523.815
|% -9,42
|
|AKFGY
|5,41
|25.987.065
|% -8,61
|
|INVEO
|28,90
|9.658.408
|% -8,54
|
|SISE
|9,40
|1.444.675.643
|% 4,79
|
|PETKM
|6,89
|1.008.527.154
|% 1,03
|
|THYAO
|18,30
|917.672.365
|% 1,39
|
|GARAN
|10,73
|893.237.692
|% -0,46
|
|YKBNK
|3,14
|799.125.722
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,14
|799.125.722
|% 3,29
|
|SISE
|9,40
|1.444.675.643
|% 4,79
|
|PETKM
|6,89
|1.008.527.154
|% 1,03
|
|ODAS
|1,52
|164.438.201
|% 2,70
|
|GARAN
|10,73
|893.237.692
|% -0,46
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7044
|9,7110
|% 0,35
|
|Euro
|11,2569
|11,2654
|% 0,38
|
|Sterlin
|13,1839
|13,2500
|% 0,71
|
|Frank
|10,6038
|10,6677
|% 0,49
|
|Riyal
|2,5851
|2,5980
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|1,92
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.771
|3.828
|1,00
|
|Tam
|3.754
|3.848
|2,64
|
|Yarım
|1.814
|1.861
|1,28
|
|Çeyrek
|910
|931
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,47
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,64
|0,02
|
|B. Petrol
|83,99
|83,99
|0,56
|