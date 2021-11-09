***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2021 12:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/10/2021 - 31/10/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976215
BIST
15:561.626
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 17,52
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
15:569,7307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0531
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
15:5611,2731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0507
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
15:56570,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,88
|Açılış
|: 570,50
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,35
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler15:55
|TSPOR
|6,18
|27.084.814
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,30
|123.330.618
|% 8,52
|
|GSDDE
|4,28
|31.136.198
|% 8,08
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|172.761.065
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|359.608.783
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.129.120
|% -9,90
|
|INVEO
|28,76
|14.461.925
|% -8,99
|
|AKFGY
|5,42
|34.794.900
|% -8,45
|
|PETKM
|7,03
|2.561.837.907
|% 3,08
|
|GARAN
|10,84
|2.152.029.024
|% 0,56
|
|THYAO
|18,15
|2.098.645.638
|% 0,55
|
|SISE
|9,40
|1.754.190.763
|% 4,79
|
|YKBNK
|3,13
|1.079.597.101
|% 2,96
|
|PETKM
|7,03
|2.561.837.907
|% 3,08
|
|YKBNK
|3,13
|1.079.597.101
|% 2,96
|
|ODAS
|1,55
|438.566.218
|% 4,73
|
|GARAN
|10,84
|2.152.029.024
|% 0,56
|
|SISE
|9,40
|1.754.190.763
|% 4,79
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7274
|9,7322
|% 0,56
|
|Euro
|11,2644
|11,2738
|% 0,46
|
|Sterlin
|13,1472
|13,2131
|% 0,43
|
|Frank
|10,5842
|10,6480
|% 0,30
|
|Riyal
|2,5848
|2,5977
|% 0,46
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|1,66
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,88
|
|Cumhuriyet
|3.773
|3.830
|3,00
|
|Tam
|3.758
|3.852
|6,60
|
|Yarım
|1.816
|1.863
|3,19
|
|Çeyrek
|911
|932
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|0,16
|
Seans Raporu
15:55
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16:10TOASO
Yüzde 5.21 oranında artışla 62.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 207, 965 adet işlem
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16:09XU100
Endeks 1, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 22, 797.00 milyon TL de
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Yüzde 4.86 oranında artışla 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 371, 491 adet işlem
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16:07ODAS
Yüzde 4.05 oranında artışla 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 287, 333, 462 adet işlem