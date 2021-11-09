***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2021 12:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/10/2021 - 31/10/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976231
BIST
15:131.620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 11,02
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
15:139,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0425
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
15:1311,2663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0439
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
15:13569,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,88
|Açılış
|: 569,50
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,35
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler15:11
|TSPOR
|6,18
|26.777.748
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,26
|29.648.204
|% 7,58
|
|VERTU
|27,46
|168.314.975
|% 6,93
|
|GSRAY
|4,19
|367.493.766
|% 6,89
|
|KARYE
|13,00
|163.543.207
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|358.810.822
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.011.403
|% -9,90
|
|INVEO
|28,68
|13.737.751
|% -9,24
|
|AKFGY
|5,41
|32.321.981
|% -8,61
|
|GARAN
|10,83
|1.995.475.658
|% 0,46
|
|PETKM
|6,97
|1.945.763.586
|% 2,20
|
|THYAO
|18,07
|1.711.178.675
|% 0,11
|
|SISE
|9,35
|1.683.057.788
|% 4,24
|
|YKBNK
|3,12
|1.035.831.620
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,12
|1.035.831.620
|% 2,63
|
|PETKM
|6,97
|1.945.763.586
|% 2,20
|
|GARAN
|10,83
|1.995.475.658
|% 0,46
|
|ODAS
|1,51
|277.077.870
|% 2,03
|
|SISE
|9,35
|1.683.057.788
|% 4,24
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7160
|9,7186
|% 0,42
|
|Euro
|11,2599
|11,2659
|% 0,39
|
|Sterlin
|13,1409
|13,2068
|% 0,38
|
|Frank
|10,5780
|10,6417
|% 0,24
|
|Riyal
|2,5825
|2,5955
|% 0,37
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-0,12
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.774
|3.831
|4,00
|
|Tam
|3.755
|3.849
|3,96
|
|Yarım
|1.815
|1.862
|1,91
|
|Çeyrek
|910
|931
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,38
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,80
|83,80
|0,37
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:25VKING
Yüzde 4.86 oranında artışla 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 938, 758 adet işlem
-
15:24XU100
Endeks 1, 619 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 20, 338.00 milyon TL de
-
15:24EGEPO
Yüzde 4.74 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 494, 884 adet işlem
-
15:23VERTU
Yüzde 6.93 oranında artışla 27.46 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 090, 774 adet işlem
-
15:22SISE
Yüzde 4.24 oranında artışla 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 840, 254 adet işlem